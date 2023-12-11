Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлена фанатская игра по Metro — действие будет происходить в Сибири

Представлена фанатская игра по Metro — действие будет происходить в Сибири
Комментарии

В рамках ивента AP-PRO Showcase 2023, посвящённого фанатским модификациям популярных игр, был анонсирован проект «Метро: Судьбе вопреки» на движке Metro: Exodus при помощи официальных инструментов Exodus SDK.

Это будет сюжетный проект, рассчитанный примерно на 10 часов прохождения. История расскажет о мужчине из вымышленного города в Сибири, который отправляется на поиски лекарства для своей дочери. «Судьбе вопреки» получит полную русскую локализацию, в том числе озвучку.

Видео доступно на YouTube-канале TheWolfstalker2. Права на видео принадлежат OneManTeam.

Релиз фанатской игры обещают в 2024 году, другие подробности о «Метро: Судьбе вопреки» пока не сообщаются.

В следующем году также должно выйти официальное продолжение Metro: Exodus.

Материалы по теме
Продолжение Metro: Exodus могут анонсировать на gamescom 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android