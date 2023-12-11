Представлена фанатская игра по Metro — действие будет происходить в Сибири
В рамках ивента AP-PRO Showcase 2023, посвящённого фанатским модификациям популярных игр, был анонсирован проект «Метро: Судьбе вопреки» на движке Metro: Exodus при помощи официальных инструментов Exodus SDK.
Это будет сюжетный проект, рассчитанный примерно на 10 часов прохождения. История расскажет о мужчине из вымышленного города в Сибири, который отправляется на поиски лекарства для своей дочери. «Судьбе вопреки» получит полную русскую локализацию, в том числе озвучку.
Видео доступно на YouTube-канале TheWolfstalker2. Права на видео принадлежат OneManTeam.
Релиз фанатской игры обещают в 2024 году, другие подробности о «Метро: Судьбе вопреки» пока не сообщаются.
В следующем году также должно выйти официальное продолжение Metro: Exodus.
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