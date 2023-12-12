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В сериале «Слово пацана» нашли неочевидную пользу для школьников

В сериале «Слово пацана» нашли неочевидную пользу для школьников
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Издание «Фонтанка» обратило внимание на слова российского журналиста и писателя Евгения Вышенкова, который нашёл неочевидную пользу сериала «Слово пацана» для школьников.

По его словам, в шоу отлично показан путь к разрушению себя и своей жизни, поэтому его важно смотреть целиком, а не вырванным из контекста. Вышенков отметил, что сериал отлично показывают тёмную сторону жизни.

И этот фильм, конечно, надо показывать. Не вырванными из контекста тридцатисекундными роликами, что пересылаются одноклассникам, а целиком. Смотрим внимательно — становится понятно, что в нём очерчен путь к разрушению.

Седьмая серия проекта должна выйти в этот четверг, но её уже слили в Сеть. Финал сезона состоится уже 21 декабря.

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