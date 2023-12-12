Сервис Google «Подкасты» закроется уже в апреле

Осенью Google объявила о закрытии сервиса «Подкасты». Компания не называла точной даты, сообщив лишь, что это произойдёт уже в 2024 году, и посоветовав юзерам использовать приложение YouTube Music.

Как обратили внимание в Arstechnica, в поддержке Google появилась страница с датой закрытия «Подкастов» — это произойдёт уже в апреле. Спустя несколько часов компания почему-то удалила материал с официального сайта. Возможно, это объявление должно было выйти позже.

Сервис Google «Подкасты» запустился в 2018 году и позволял прослушивать аудиопередачи, используя RSS-ссылки и подписываясь на авторов контента. Первое время программа была доступна только в браузере, а затем Google выпустила полноценные приложения для iOS и Android.