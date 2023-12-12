Последнюю серию «Слова пацана» слили в Сеть за девять дней до премьеры

11 декабря в телеграм-каналах появилась седьмая серия сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» — она утекла за три дня до премьеры в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Слитое 50-минутное видео появилось с приписками DEMO и «ИРИ» — вероятно, эта копия была заранее отправлена Институту развития интернета, который помогал проекту.

Спустя несколько часов в Сети оказалась и восьмая, финальная серия первого сезона. Она также сперва появилась в закрытых каналах в «Телеграме», а затем начала распространяться по всему Рунету с той же самой припиской DEMO. Тем временем авторы сериала уже начали блокировать каналы, которые выкладывают слитые эпизоды в интернет.

Сериал «Слово пацана» стартовал в начале ноября. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Первый сезон «Слова пацана» завершается уже совсем скоро — заключительный эпизод должен выйти в следующий четверг, 21 декабря.