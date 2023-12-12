Глава Xbox Фил Спенсер похвастался своим героем 100-го уровня в Diablo 4

Гендиректор компании Xbox Фил Спенсер поделился в соцсетях, что смог прокачать персонажа в Diablo 4 до максимального уровня.

Опытный менеджер выбрал друида, для которого взял «Разрывание» с помощью яда. Спенсер подтвердил своё достижение скриншотом, также отметив, что это его первый (но, вероятно, не последний) герой 100-го уровня во втором сезоне Diablo 4.

Фото: Фил Спенсер

Фил Спенсер регулярно делится своими успехами в играх. Так, в конце прошлого года пользователи заметили, что глава Xbox провёл более 200 часов в Vampire Survivors, а в феврале он наконец-то смог выполнить все 142 достижения.

Весной геймеры обратили внимание на то, что Спенсер лишь полчаса сыграл в скандальный Redfall, однако позже руководитель всё же вернулся в игру.