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Трансляция BLAST Premier World Final 2023 на русском пройдёт на Okko бесплатно

Okko бесплатно покажет BLAST Premier World Final 2023 по CS 2 на русском языке
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Онлайн-кинотеатр Okko проведёт трансляцию глобального турнира BLAST Premier: World Final 2023 — последнего крупного чемпионата по Counter-Strike 2 в 2023 году с призовым фондом $ 1 млн.

Посмотреть все матчи турнира все зарегистрированные пользователи Okko смогут абсолютно бесплатно. Зрителям также будут доступны лучшие моменты игр, эксклюзивные интервью, аналитические программы и другой контент с соревнований. Все поединки BLAST Premier: World Final 2023 будут доступны как в прямом эфире, так и в записи.

BLAST Premier: World Final 2023 по CS 2 пройдёт с 13 по 17 декабря в Абу-Даби. Призовой фонд в размере $ 1 млн разыграют восемь команд, в числе которых FaZe Clan, NAVI, Team Vitality и российская Cloud9.

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