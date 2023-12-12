Первый геймплей шутера Mouse — игры в стиле первых мультфильмов Disney про Микки-Мауса

Студия Fumi Games представила геймплейный трейлер своей игры Mouse. Это нуарный шутер, вдохновлённый классическими мультфильмами Disney 1930-х годов.

Графика и анимации действительно напоминают первые серии «Микки Мауса» и других проектов того времени. Судя по кадрам геймплея, главный герой сможет стрелять из разных типов оружия и сражаться на кулаках.

По сюжету наш персонаж — мышонок-детектив, который будет раскрывать коррупционные схемы, чтобы спасти любимый город от преступности.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Fumi Games.

Другие подробности пока неизвестны, однако у игры уже появилась страница в Steam. Для Fumi Games это дебютный проект, релиз Mouse намечен на 2025 год.