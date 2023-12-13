«Аватар 4» развернётся через шесть лет после «Аватара 3»

В недавнем интервью журналу People Джеймс Кэмерон рассказал, что между «Аватаром 3» и «Аватаром 4» будет временной скачок аж на шесть лет. По словам режиссёра, так нужно для повествования.

Мы видим наших персонажей, а затем перемещаемся на шесть лет вперёд и возвращаемся. Та часть, которая будет после скачка — этот фрагмент мы ещё не отсняли. Мы снимем её после выхода третьего фильма.

Известно, что Кэмерон снимал «Аватара 3» и некоторые фрагменты «Аватара 4» одновременно со второй частью, чтобы обеспечить возрастную преемственность своих персонажей.

Кэмерону осталось отснять оставшиеся сцены «Аватара 4» и весь «Аватар 5». Изначально третий фильм должен был выйти в 2024 году, но Disney перенесла его на на 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» выходит 21 декабря 2029 года, за ним следует «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031 года.