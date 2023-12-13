Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 1
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Аватар 4» развернётся через шесть лет после «Аватара 3»

«Аватар 4» развернётся через шесть лет после «Аватара 3»
Аудио-версия:
Комментарии

В недавнем интервью журналу People Джеймс Кэмерон рассказал, что между «Аватаром 3» и «Аватаром 4» будет временной скачок аж на шесть лет. По словам режиссёра, так нужно для повествования.

Мы видим наших персонажей, а затем перемещаемся на шесть лет вперёд и возвращаемся. Та часть, которая будет после скачка — этот фрагмент мы ещё не отсняли. Мы снимем её после выхода третьего фильма.

Известно, что Кэмерон снимал «Аватара 3» и некоторые фрагменты «Аватара 4» одновременно со второй частью, чтобы обеспечить возрастную преемственность своих персонажей.

Кэмерону осталось отснять оставшиеся сцены «Аватара 4» и весь «Аватар 5». Изначально третий фильм должен был выйти в 2024 году, но Disney перенесла его на на 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» выходит 21 декабря 2029 года, за ним следует «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031 года.

Материалы по теме
Сериал «Убить Риту» — отличное шоу из России для фанатов «Во все тяжкие»
Сериал «Убить Риту» — отличное шоу из России для фанатов «Во все тяжкие»
Материалы по теме
Определены дата и время матча “Спартак” - “Рубин”
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android