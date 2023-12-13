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Издание IGN назвало лучшие хоррор-игры 2023 года

Издание IGN назвало лучшие хоррор-игры 2023 года
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Под конец 2023 года различные издания подводят его итоги. IGN опубликовало топ лучших хорроров года и, кажется, о победителе вы можете догадаться сами.

На первое место журналисты поставили Alan Wake 2, отметив, что игра дарит чувство ужаса, сопровождаемое отличным саундтреком, чувством юмора некоторых персонажей и атмосферой. По словам IGN, новая игра Remedy очень сильно напоминает Silent Hill и позволит скрасить вечера в ожидании ремейка второй части.

Лучшие хоррор-игры 2023 года

  1. Alan Wake 2
  2. Ремейк Resident Evil 4
  3. Ремейк Dead Space
  4. World of Horror
  5. Sons of the Forest

В рубрику «Достойны упоминания» попали Dredge, Amnesia: The Bunker и Killer Frequency.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN, Remedy, Capcom.

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