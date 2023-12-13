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Серверы EA Sports FC 24 недоступны 13 декабря — когда они заработают

Серверы EA Sports FC 24 вновь ушли на внеплановую профилактику
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Electronic Arts начала внеплановую профилактику своих серверов в EA Sports FC 24. На протяжении пяти часов — с 10:00 по 15:00 мск — в игре не будут работать сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольного симулятора на всех платформах.

13 декабря с 10:00 по 15:00 мск в наших играх пройдут технические работы. В течение этого времени вы не сможете получить доступ к онлайн-сервисам. Затронутые игры: EA SPORTS FC 24 на всех платформах.

Соответствующее сообщение также появилось при запуске футсима от EA. В нём пользователям оповещают о проходящей сейчас профилактике и благодарят за понимание. Серверы заработают примерно в 15:00 мск.

Интересно, что это уже вторая профилактика серверов в играх EA за последнее время. Ранее она проходила 15 ноября — тогда сразу несколько футбольных симуляторов компании были отключены от Сети на семь часов.

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