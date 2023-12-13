В турецком PS Store подорожали около 500 игр — среди них Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3»

13 декабря в турецком PlayStation Store, где покупают игры в том числе россияне, прошла очередная волна повышения цен. В этот раз подорожание затронуло примерно 500 проектов — большинство игр стали стоить примерно в два раза дороже.

Ситуация затронула в том числе игры CD Projekt RED: «Ведьмак 3» теперь стоит 749 лир (около 2300 рублей), а Cyberpunk 2077 — 1499 лир (около 5000 рублей). Расширенное издание Hogwarts Legacy теперь обойдётся в Турции в 1999 лир (около 6200 рублей).

Некоторые изменения в стоимости игр в турецком PS Store