«Японские игры не добились бы такого успеха»: Хидео Кодзима — о наследии выставки E3

Вчера, 12 декабря, стало известно, что популярная игровая выставка Electronic Entertainment Expo (E3) прекращает своё существование. В последние годы ивент несколько раз отменяли, пока организаторы окончательно не признали, что формат с одним большим игровым ивентом в Лос-Анджелесе себя исчерпал.

Ситуацию уже прокомментировал Хидео Кодзима — создатель культовых Metal Gear Solid и Death Stranding. Он рассказал о своих самых любимых презентациях и поблагодарил организаторов за их работу.

Конец E3 — печальная новость. Мы впервые представили MGS в Атланте на E3 1997, и с тех пор я посещал выставку ежегодно. Я навсегда запомню презентацию MGS 2 в 2000 году. Это было 23 года назад. Без E3 японские авторы и игры не добились бы такого успеха. Это был отличный способ пообщаться с людьми со всего мира, посещая игровые вечеринки и конференции. Я могу только поблагодарить организаторов за всё. Спасибо, Е3!

E3 проводилась ежегодно с 1995 по 2019 год, а также в 2021-м. В рамках выставки были анонсированы такие игры, как Half-Life, Doom 3, Assassin’s Creed, Fallout 4, Mass Effect, The Last of Us и многие другие.