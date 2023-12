Разработчик скандальной The Day Before высказался о провале игры

11 декабря российский шутер The Day Before сняли с продажи в Steam. Игра пробыла в раннем доступе магазина Valve всего четыре дня. Также спустя несколько дней о своём закрытии объявили создатели тайтла из якутской студии Fntastic.

Теперь о случившемся рассказал один из сотрудников компании. Разработчик дал анонимное интервью журналистам издания DualShockers. По его словам, The Day Before никогда не задумывалась как MMO.

Я никогда не воспринимал её как MMO. Ни один член команды не знает, почему они [руководители] назвали её так. Игра всегда была шутером от третьего лица с несколькими кооперативными механиками. В ней не было ни одной RPG-механики. У нас была идея добавить навыки, но и то они находились на стадии прототипа.

Из The Day Before хотели сделать смесь Rust, DayZ и Escape from Tarkov. Процесс создания курировали сооснователи студии Fntastic Эдуард и Айсен Готовцевы — они одобряли или отклоняли все решения, связанные с геймплеем и дизайном.

Ещё разработчик заявил, что руководители Fntastic не раскрыли причины закрытия студии даже собственным сотрудникам. Ко всему прочему он подтвердил, что игра действительно продалась тиражом в 200 тыс. копий, однако более 91 тыс. впоследствии вернули.