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Жеребьёвка участников «Игр Будущего» пройдёт 20 декабря

Жеребьёвка участников «Игр Будущего» пройдёт 20 декабря
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Первая жеребьёвка команд международного турнира «Игры Будущего» пройдёт 20 декабря. Своих соперников узнают участники следующих дисциплин: фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX, фиджитал-единоборства, кибатлетика и гонки дронов.

Место проведения мероприятия — павильон G, «Место встречи VK». Гостем церемонии станет один из самых популярных блогеров в России — Влад А4. Он запустит интерактивный конкурс для подписчиков турнира в социальных сетях. Победитель получит билеты в Казань на «Игры Будущего».

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первый турнир «Игр Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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