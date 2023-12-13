Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A15 c AMOLED-экраном и большой батареей

Компания Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A15. Цены на устройство будут начинаться от $ 205 (~ 18,3 тыс. рублей).

Фото: Samsung

Производитель оснастил гаджет 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD Plus, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99.

Ко всему прочему, Samsung Galaxy A15 получил большую батарею ёмкостью 5000 мА/ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт. Новинка работает на операционной системе Android 14. Также устройство имеет основную камеру с разрешением 50 МП и диафрагмой f/1,8.

Samsung Galaxy A15 поступит в продажу с 16 декабря во Вьетнаме. На глобальном рынке смартфон выйдет спустя несколько недель.