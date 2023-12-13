Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 1
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A15 c AMOLED-экраном и большой батареей

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A15 c AMOLED-экраном и большой батареей
Комментарии

Компания Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A15. Цены на устройство будут начинаться от $ 205 (~ 18,3 тыс. рублей).

Фото: Samsung

Производитель оснастил гаджет 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD Plus, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99.

Ко всему прочему, Samsung Galaxy A15 получил большую батарею ёмкостью 5000 мА/ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт. Новинка работает на операционной системе Android 14. Также устройство имеет основную камеру с разрешением 50 МП и диафрагмой f/1,8.

Samsung Galaxy A15 поступит в продажу с 16 декабря во Вьетнаме. На глобальном рынке смартфон выйдет спустя несколько недель.

Материалы по теме
Фото
Опубликованы первые «живые» фото Samsung Galaxy S24 Ultra
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android