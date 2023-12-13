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Tesla представила новую версию гуманоидного робота Optimus

Tesla представила новую версию гуманоидного робота Optimus
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Компания Tesla опубликовала в соцсети X (ранее Twitter) ролик с демонстрацией новой версией гуманоидного робота Optimus. Производитель заверил, что его походка стала более человекоподобной и быстрее на 30%.

Ещё робот оказался легче на 10 кг, а также стал лучше справляться с различными тестами для проверки баланса и контроля тела. Ко всему прочему, инженеры добавили Tesla Optimus 2 сенсоры на кончики пальцев, чтобы он мог аккуратнее обращаться с различными предметами.

К примеру, в видео показывается, как робот берёт в руки яйцо и кладёт его на специальную подставку. Ранее в компании заявили, что сначала будут использовать робота в собственных производственных операциях. Затем, как только Optimus докажет свою полезность, Tesla запустит его в продажу.

Ожидается, что стоимость такого робота составит менее $ 20 тыс. (~ 1,8 млн рублей).

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