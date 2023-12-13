В России появится ещё один аналог «Телеграма» — «РОСА Мессенджер»

В России появится новый отечественный мессенджер «РОСА Мессенджер», который станет аналогом «Телеграма» и будет защищён современным шифрованием и программой идентификации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию-производитель «НТЦ ИТ РОСА».

Как рассказали в пресс-службе разработчика, приложение будет встроено в систему нового телефона Р-ФОН, презентация которого вместе с операционной системой «РОСА Мобайл» пройдёт 18 декабря.

«РОСА Мессенджер» подойдёт как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и госорганизаций. Мы не выбирали «Телеграм» в качестве образца. Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова.

В Госдуме назвали появление нового отечественного мессенджера крайне актуальным и своевременным решением. Так, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный считает, что в условиях санкций россиянам «как никогда важно защищать информацию». Чиновник отметил, что выход отечественного мессенджера даст реальную возможность в разы снизить риски утечки и несанкционированного доступа к персональным данным.