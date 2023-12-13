Apple придумала новый способ защиты iPhone от кражи

Внимательные пользователи обнаружили в бета-версии iOS 17.3 новую функцию защиты iPhone от кражи. Специальный режим получил название Stolen Device Protection — он отслеживает перемещение смартфона в пространстве и автоматически активирует дополнительную защиту в сфере аутентификаци

К примеру, если операционная система определит, что iPhone находится в нетипичном для сценариев его использования конкретным владельцем месте, то попросит ввести цифровой код и подставить лицо для распознавания по Face ID.

Ко всему прочему, будет также активирован запрет на изменение пароля Apple ID или отключение аутентификации через Face ID. Ожидается, что подобные меры сильно усложнят жизнь злоумышленникам, которые украдут устройство.

Отмечается, что владельцы iPhone смогут отключить Stolen Device Protection в любой момент.