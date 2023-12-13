Новогодняя распродажа игр с большими скидками стартовала в Epic Games Store

13 декабря в Epic Games Store началась праздничная распродажа в честь грядущего Нового года. Она продлится аж до 10 января, 22:00 мск.

Фото: Epic Games Store

На скидки отправились многие новинки, включая Alan Wake 2, Remnant 2, Robocop: Rogue City, Hogwarts Legacy и другие проекты. В этот раз пользователи могут сэкономить в том числе благодаря купону на 33% и повышенному кешбэку в 10%. В результате даже на недавно вышедших проектах можно сэкономить солидную сумму.

В России проекты недоступны, поэтому для покупки нужно использовать аккаунты других регионов: например, Турции или Казахстана.

Пример работы скидки, купона и кешбэка в Hogwarts Legacy Фото: Epic Games

Помимо скидок на тысячи игр, в Epic Games Store пройдут и традиционные ежедневные раздачи. Они начнутся уже 20 декабря в 19:00 мск — пользователям будут дарить новую игру каждые сутки.