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Представлен смартфон Honor 90 GT с мощным процессором и 24 Гб оперативной памяти

Представлен смартфон Honor 90 GT с мощным процессором и 24 Гб оперативной памяти
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Инсайдеры раскрыли дизайн и основные характеристики будущего смартфона Honor 90 GT. Устройство будет работать на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Фото: Weibo

Также гаджет получит 24 Гб оперативной памяти. Ко всему прочему, его оснастят основной камерой с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения. Смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку, мощность которой составит 100 Вт.

Ко всему прочему, Honor 90 GT имеет корпус с пластиковым каркасом и задней крышкой из искусственной кожи с двумя контрастными вертикальными полосами.

Презентация Honor 90 GT должна состояться до конца декабря. Ожидается, что стоимость смартфона и дату его выхода производитель раскроет после полноценного анонса.

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