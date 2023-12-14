«Новую игру+» добавят в «Человека-паука 2» в начале 2024 года

Insomniac Games в социальных сетях объявила о выходе крупного обновления для «Человека-паука 2». Правда, ждать его стоит лишь в начале 2024 года, более точную дату разработчики назовут позже.
С выходом апдейта в игре появится режим «Новая игра+», возможность менять время суток, как это было в первой части, а также возможность переигрывать миссии. Напомним, что в оригинале менять время суток можно было через научные терминалы.
Также разработчики поблагодарили геймеров за проявленную поддержку и терпение в ожидании обновлений.
Фото: Insomniac Games
Вторая часть «Человека-паука» доступна на PS5. Игра полностью поддерживает русский язык, включая озвучку. Тайтл вышел в октябре и получил преимущественно высокие оценки от прессы и геймеров.