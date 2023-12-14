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«Новую игру+» добавят в «Человека-паука 2» в начале 2024 года

«Новую игру+» добавят в «Человека-паука 2» в начале 2024 года
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Insomniac Games в социальных сетях объявила о выходе крупного обновления для «Человека-паука 2». Правда, ждать его стоит лишь в начале 2024 года, более точную дату разработчики назовут позже.

С выходом апдейта в игре появится режим «Новая игра+», возможность менять время суток, как это было в первой части, а также возможность переигрывать миссии. Напомним, что в оригинале менять время суток можно было через научные терминалы.

Также разработчики поблагодарили геймеров за проявленную поддержку и терпение в ожидании обновлений.

Фото: Insomniac Games

Вторая часть «Человека-паука» доступна на PS5. Игра полностью поддерживает русский язык, включая озвучку. Тайтл вышел в октябре и получил преимущественно высокие оценки от прессы и геймеров.

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