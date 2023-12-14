Тактический шутер Ready or Not покинул ранний доступ и получил большое обновление

Тактический шутер Ready or Not от студии VOID Interactive наконец-то добрался до полноценного релиза — игра покинула ранний доступ 13 декабря, вместе с этим получив большое обновление.

С выходом апдейта в шутере появился одиночный режим, в котором можно повторно проходить локации, и хардкорный одиночный режим — он позволяет проходить уровни с ботами, которые могут умереть или подвергнуться стрессу.

Ещё авторы переработали ИИ ботов: теперь они стали в разы умнее и будут вести себя в зависимости от ситуации. Например, дружественные боты не будут мешать игрокам, а вражеские стали более тактическими.

Также разработчики внесли апдейт в интерфейс, добавили коллекционные предметы, более детальную систему кастомизации персонажа, 100 анимаций смерти и улучшенные звуковые эффекты.

Видео доступно на YouTube-канале VOID Interactive. Права на видео принадлежат VOID Interactive.

Ready or Not вышла в раннем доступе почти два года назад и быстро завоевала народную любовь за свою хардкорность и тактический геймплей.