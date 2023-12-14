Дуэйн Джонсон сыграет в фильме «Крушащая машина» про бойца ММА Марка Керра

По информации издания The Hollywood Reporter, Дуэйн Джонсон получил серьёзную и драматическую роль в фильме кинокомпании A24 «Крушащая машина».
Лента расскажет про существовавшего бойца MMA Марка Керра, выступавшего на профессиональном уровне с 1997 по 2009 годы.
Сценаристом и постановщиком ленты выступит Бенни Сафди — один из режиссёров криминальных триллеров «Хорошее время» и «Неогранённые драгоценности». Лента «Крушащая машина» станет первым сольным режиссёрским опытом Сафди.
Напомним, что у Джонсона есть большой опыт работы с WWE. До начала актёрской карьеры он восемь лет был профессиональным рестлером.
Когда начнутся съёмки ленты, THR не уточняет. Также у фильма пока что нет даже примерной даты выхода.