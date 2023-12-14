Apple усилила безопасность данных при краже iPhone

По информации газеты Wall Street Journal, на которую обратило внимание издание «Газета.Ru», Apple с помощью новой функции усилила защиту данных при краже iPhone. Теперь у посторонних не получится получить полный доступ к чужому смартфону.

Отмечается, что в доступной для разработчиков бета-версии операционной системы iOS 17.3 появилась дополнительная защита для борьбы со злоумышленниками. Согласно описанию функционала, доступ к сохранённым паролям будет требовать идентификации пользователя по Face ID или Touch ID с помощью биометрических данных, чтобы подтвердить его личность.

Кроме того, без биометрической идентификации нельзя будет выключить режим отслеживания устройства при пропаже, удалять настройки, использовать сохраненные в браузере Safari платежные реквизиты и прочее.