Релиз Fallout 4 для PS5 и Xbox Series отложили на 2024 год

В октябре Bethesda анонсировала выпуск нативных версий Fallout 4 для PS5 и Xbox Series. Команда сказала, что выпустит их до конца 2023 года, но, похоже, что-то пошло не по плану. Bethesda в соцсетях заявила о переносе нативных версий для консолей на 2024 год.

Как отметили разработчики, им просто нужно ещё немного дополнительного времени на полировку игры. Они поблагодарили всех геймеров за поддержку и понимание.

Bethesda обещает, что нативная версия Fallout 4 предложит игрокам 4K-разрешение, режим с 60 FPS, улучшенные текстуры, модели и многое другое. Возможно, фишки DualSense тоже будут поддерживаться.

Релиз Fallout 4 состоялся в 2015 году на ПК, PS4 и Xbox One. На сегодняшний RPG до сих пор доступна только на этих платформах.