«Выглядит потрясающе»: трейлер фильма «Гражданская война» понравился зрителям

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Вчера кинокомпания A24 опубликовала трейлер фильма «Гражданская война». За 17 часов ролик набрал почти 1,7 млн просмотров и 43 тыс. лайков при 3 тыс. дизлайков.

В комментариях люди отмечают, что по трейлеру картина выглядит многообещающе. А ещё аудитория очень рада увидеть в фильме звезду «Человека-паука» Кирстен Данст, Джесси Племонса и Ника Оффермана.

Сцена с Племонсом уже вызвала у меня мурашки по коже только от трейлера. Чёрт возьми, он такой недооценённый актёр.

Хайп! Мне нравится, что у Алекса Гарланда есть любимые актёры, с которыми можно работать, и он никогда не отказывается от совместной работы с ними снова. Не могу дождаться фильм!

Выглядит потрясающе. Алекс Гарланд великолепный режиссёр.

Трейлер

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Режиссёром ленты выступил Алекс Гарланд. Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Вагнер Моура, Карл Глусман, Соноя Мидзуно и другие.

Премьера состоится 26 апреля 2024 года.