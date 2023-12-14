Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 2
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Выглядит потрясающе»: трейлер фильма «Гражданская война» понравился зрителям

«Выглядит потрясающе»: трейлер фильма «Гражданская война» понравился зрителям
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера кинокомпания A24 опубликовала трейлер фильма «Гражданская война». За 17 часов ролик набрал почти 1,7 млн просмотров и 43 тыс. лайков при 3 тыс. дизлайков.

В комментариях люди отмечают, что по трейлеру картина выглядит многообещающе. А ещё аудитория очень рада увидеть в фильме звезду «Человека-паука» Кирстен Данст, Джесси Племонса и Ника Оффермана.

Сцена с Племонсом уже вызвала у меня мурашки по коже только от трейлера. Чёрт возьми, он такой недооценённый актёр.
Хайп! Мне нравится, что у Алекса Гарланда есть любимые актёры, с которыми можно работать, и он никогда не отказывается от совместной работы с ними снова. Не могу дождаться фильм!
Выглядит потрясающе. Алекс Гарланд великолепный режиссёр.

Трейлер

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Режиссёром ленты выступил Алекс Гарланд. Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Вагнер Моура, Карл Глусман, Соноя Мидзуно и другие.

Премьера состоится 26 апреля 2024 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android