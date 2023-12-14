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Сценарист God of War Ragnarok намекнул, что история Кратоса ещё не закончилась

Сценарист God of War Ragnarok намекнул, что история Кратоса ещё не закончилась
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После выхода бесплатного дополнения Valhalla старший сценарист God of War Ragnarok Орион Уокер в соцсетях намекнул на то, что даже после релиза расширения история Кратоса не заканчивается, хотя кому-то могло показаться именно так.

По словам Уокера, титры не всегда означают конец истории. Скорее всего, в случае с God of War будет именно так.

Вы действительно думаете, что титры — это конец истории? Да бросьте, да ну!

Геймеры уже давно предполагают, что после Ragnarok авторы выпустят ещё как минимум одну часть, которая развернётся в Египте или ещё каком-нибудь новом для франшизы сеттинге. Финал у Ragnarok получился открытый, поэтому возможностей для продолжения у авторов много.

God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5. Игра доступна с полной поддержкой русского языка.

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