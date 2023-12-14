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На сайте студии Хидео Кодзимы нашли логотип кинокомпании A24 в стиле Death Stranding

На сайте студии Хидео Кодзимы нашли логотип кинокомпании A24 в стиле Death Stranding
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Пользователь Reddit под ником RedSeven4 рассказал, что нашёл на сайте студии Kojima Productions скрытый логотип независимой кинокомпании A24. Притом он выполнен в стиле Death Stranding — на это указывают сползающие вниз нити.

По словам RedSeven4, он зашёл на сайт и открыл изображение с логотипом недавно анонсированной игры OD, увидел в ссылке цифру ноль и решил заменить её на единицу. В итоге изображение поменялось.

Обычное изображение на сайте

Фото: Kojima Productions

После изменения цифры

Фото: Kojima Productions

Пользователь предположил, что, возможно, между грядущей экранизацией Death Stranding и кинокомпанией A24 есть связь. Геймеры в комментариях выразили надежду, что Хидео Кодзима будет сотрудничать с A24 для создания картины по Death Stranding.

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