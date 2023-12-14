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Valve намекнула на скорый выход Холодрыжества в Dota 2

Valve намекнула на скорый выход Холодрыжества в Dota 2
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Valve опубликовала таинственное стихотворение в блоге Dota 2, посвящённое грядущему ивенту Холодрыжество. В нём рассказывается о короле Крингле, который готовит важные изменения в популярнейшей MOBA.

Так, в произведении явно прослеживаются намёки на обычные и нейтральные предметы. Часть из них полностью удалят из игры, другую — переработают, при этом геймеров порадуют и появлением новых, более сильных артефактов. Кроме того, в названии «Тёмная ночь перед Холодрыжеством» сообщается, что ивент должен стартовать уже совсем скоро.

Ранее Valve сообщала, что Холодрыжество будет новогодним ивентом, а следующий патч выйдет в начале 2024 года. Вместе с ним в игре появится возможность выиграть Arcana-предметы — как это можно будет сделать, неизвестно.

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