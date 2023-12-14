Миша и Искорка — представлены ещё два новых персонажа Honkai Star Rail

Студия HoYoverse анонсировала двух играбельных персонажей для Honkai: Star Rail. Вероятнее всего, как и представленная вчера Чёрный Лебедь, они будут добавлены в игру вместе с патчем 2.0 в начале февраля.

Первой стала Искорка — представительница сообщества Недотёп в масках, непредсказуемая актриса, проводящая жизнь в поисках развлечений. В игре получит легендарный статус (редкость 5 звёзд), будет следовать пути гармонии (баффы для союзников) и наносить квантовый тип урона.

Брошенная сиротка, проклятая девица, последний потомок клана Кукол – выбирай то, что больше нравится. Насочинять я умею!

Фото: HoYoverse

Вместе с ней в игре появится Миша — четырёхзвёздочный персонаж, наносящий ледяной урон и идущий по пути разрушения (урон по врагам). Это швейцар одного из отелей Пенаконии, который мечтает стать путешественником, как его дедушка.

Миша должен усердно работать, накопить сбережения, чтобы в будущем путешествовать и исследовать звёзды, как взрослые!

Фото: HoYoverse

Напомним, уже завтра, 15 декабря, разработчики Honkai: Star Rail проведут прямую трансляцию, на которой покажут нововведения версии 1.6.