В Counter-Strike 2 добавили медаль за службу в 2024 году и устранили эксплойт с вирусами

Valve выпустила новый патч для Counter-Strike 2 и представила новую медаль за службу в 2024 году, которую смогут получить все игроки. Уже с 1 января у пользователей, достигших 40-го уровня своего внутриигрового профиля, появится возможность сбросить свой уровень и заработать почётную награду.

Вместе с релизом медали разработчики также добавили в игру гильзы для пуль во время стрельбы с дробовиков, исправили ошибки с воспроизведением демо-роликов, устранили эксплойты с возможностью отправить вирус на компьютеры игроков и внесли другие изменения в шутер.

Со всеми изменениями обновления можно ознакомиться в блоге Counter-Strike 2 в Steam. Судя по выходу последних патчей, это далеко не последний апдейт для шутера в 2023 году.