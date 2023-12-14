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В Counter-Strike 2 добавили медаль за службу в 2024 году и устранили эксплойт с вирусами

В Counter-Strike 2 добавили медаль за службу в 2024 году и устранили эксплойт с вирусами
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Valve выпустила новый патч для Counter-Strike 2 и представила новую медаль за службу в 2024 году, которую смогут получить все игроки. Уже с 1 января у пользователей, достигших 40-го уровня своего внутриигрового профиля, появится возможность сбросить свой уровень и заработать почётную награду.

Вместе с релизом медали разработчики также добавили в игру гильзы для пуль во время стрельбы с дробовиков, исправили ошибки с воспроизведением демо-роликов, устранили эксплойты с возможностью отправить вирус на компьютеры игроков и внесли другие изменения в шутер.

Со всеми изменениями обновления можно ознакомиться в блоге Counter-Strike 2 в Steam. Судя по выходу последних патчей, это далеко не последний апдейт для шутера в 2023 году.

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