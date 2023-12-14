Автор Starfield: геймеры критикуют игры и не понимают, как тяжело их создавать

Во время своего выхода Starfield подверглась критике как со стороны рядовых игроков, так и журналистов. Недавно о ситуации высказался директор по дизайну тайтла Эмиль Пальяруло. По его словам, многие критики просто не понимают, как тяжело их создавать.

Забавно, насколько некоторые геймеры оторваны от реалий разработки игр, при этом говоря некоторые вещи с полной уверенностью. К примеру, я могу догадаться, что нужно для изготовления Hostess Twinkie [популярное в США пирожное], но я не работаю на фабрике, так что, чёрт возьми, я могу действительно знать? Не так уж и много.

Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой разворачивается в космосе. Напомним, релиз тайтла состоялся 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.