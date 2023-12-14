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Обзоры ремастера The Last of Us 2 выйдут за три дня до релиза

Обзоры ремастера The Last of Us 2 выйдут за три дня до релиза
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Ряд зарубежных игровых СМИ сообщили, что уже получили доступ к ремастеру The Last of Us 2. Также журналисты рассказали, что обзоры обновлённой версии тайтла выйдут 16 января 2024 года в 18:00 по Москве — за три дня до релиза.

Напомним, в The Last of Us Part 2 Remastered разработчики проведут масштабное улучшение графики, введут полную интеграцию геймпада DualSense, добавят ускоренные загрузки, несколько графических режимов и ещё кучу контента.

Кроме того, геймеров ждёт роглайк-режим No Return, в котором игроки смогут сразиться с инфицированными в борьбе за выживание. Ещё в переиздании появятся ранние локации, которые так и не вошли в финальный проект.

Обновлённая версия The Last of Us 2 поступит в продажу уже 19 января и выйдет только на PS5. Владельцы базовой игры смогут обновиться до ремастера за $ 10 (около 800 рублей).

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