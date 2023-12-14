Сериал «Благие знамения» с Дэвидом Теннантом продлили на третий, финальный сезон

Amazon объявил о продлении комедийного сериала «Благие знамения» на третий сезон. Продолжение станет финальным приключением для главных героев, роли которых исполняют Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»). У третьего сезона пока нет даты релиза.

«Благие знамения» рассказывают о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан в том числе на невышедшем романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Сценарист Нил Гейман заявил, что очень рад завершить историю, первые идеи для которой он представил ещё в далёком 2006 году. Он также намекнул на главную тему финального сезона — он будет посвящён концу света.