Авторы Blade показали концепт-арты игры про Блэйда из комиксов Marvel

На прошлой неделе команда Arkane Lyon анонсировала свою новую игру — Blade. Проект расскажет о знаменитом убийце вампиров из вселенной Marvel.

Подробности пока не раскрываются, однако 14 декабря арт-директор студии Себастьен Миттон опубликовал несколько концепт-артов. На них изображён общий вид на Париж, сам Блэйд и вагон метро с толпой вампиров. Арты нарисовали художники Сергей Колесов и Жан-Люк Монне.

События Blade развернутся в наше время в Париже. Это будет экшен от третьего лица, за разработку которого отвечают авторы франшизы Dishonored.

Напомним, Blade был представлен на прошедшей церемонии The Game Awards 2023. Дата и приблизительные сроки выхода тайтла разработчики держат в секрете.

Концепт-арты

Фото: Arkane Lyon

Фото: Arkane Lyon

Фото: Arkane Lyon