Хидео Кодзима раскрыл первые детали фильма Death Stranding

14 декабря кинокомпания A24 («Всё везде и сразу», «Солнце моё» и т.д.) официально объявила о работе над экранизацией Death Stranding Хидео Кодзимы. В связи с этим геймдизайнер поделился в соцсети X (ранее Twitter) первыми деталями фильма.

По словам Кодзимы, команды создают целую вселенную мира Death Stranding, которая может быть реализована только с помощью кинематографа.

Существует множество «фильмов-адаптаций игр», но то, что создаём мы — далеко не примитивный пересказ сюжета. Мы хотим, чтобы наша аудитория состояла не только из фанатов игр, но и всех, кто любит кино.

У экранизации Death Stranding пока нет сценариста и режиссёра. Известно, что продюсером выступит создатель игры Хидео Кодзима, а основным производством займётся Hammerstone, работавшая над хоррором «Варвар». Вполне возможно, A24 выступит дистрибьютором картины по всему миру.