Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 2
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хидео Кодзима раскрыл первые детали фильма Death Stranding

Хидео Кодзима раскрыл первые детали фильма Death Stranding
Аудио-версия:
Комментарии

14 декабря кинокомпания A24 («Всё везде и сразу», «Солнце моё» и т.д.) официально объявила о работе над экранизацией Death Stranding Хидео Кодзимы. В связи с этим геймдизайнер поделился в соцсети X (ранее Twitter) первыми деталями фильма.

По словам Кодзимы, команды создают целую вселенную мира Death Stranding, которая может быть реализована только с помощью кинематографа.

Существует множество «фильмов-адаптаций игр», но то, что создаём мы — далеко не примитивный пересказ сюжета. Мы хотим, чтобы наша аудитория состояла не только из фанатов игр, но и всех, кто любит кино.

У экранизации Death Stranding пока нет сценариста и режиссёра. Известно, что продюсером выступит создатель игры Хидео Кодзима, а основным производством займётся Hammerstone, работавшая над хоррором «Варвар». Вполне возможно, A24 выступит дистрибьютором картины по всему миру.

Больше деталей
Киностудия A24 работает над экранизацией Death Stranding Хидео Кодзимы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android