Naughty Dog отменила разработку сетевой The Last of Us

Студия Naughty Dog опубликовала обращение к игрокам, в котором сообщила об отмене сетевой The Last of Us. Изначально проект должен был стать мультиплеером для The Last of Us Part 2, после чего авторы решили переделать проект в большой сетевой тайтл с долгосрочной поддержкой.

Однако игра стала настолько амбициозной, что у студии было два варианта: либо поддерживать мультиплеер долгие годы и тем самым вредить производству одиночных игр, либо сосредоточиться исключительно на сюжетных блокбастерах, свернув разработку The Last of Us Online. Студия остановилась на втором варианте.

Когда мы вступили в фазу активного производства, масштаб наших амбиций стал очевиден. Чтобы выпустить и поддерживать The Last of Us Online, нам пришлось бы использовать все ресурсы нашей студии для выпуска контента долгие годы, что серьёзно повлияло бы на разработку будущих одиночных игр. Перед нами было два пути: стать студией, предоставляющей исключительно сетевой опыт, или продолжать концентрироваться на однопользовательских сюжетных играх, которые определили наследие Naughty Dog.

Команда, которая занималась сетевой The Last of Us, в ближайшее время будет расформирована на создание некого одиночного тайтла. В студии отметили, что очень гордятся проектом, который никогда не увидит свет.