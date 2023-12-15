The Game Awards 2023 набрала 118 млн просмотров — это рекорд за всю историю церемонии

Ведущий и продюсер Джефф Кили поделился статистикой прошедшей церемонии The Game Awards 2023. Как оказалось, количество просмотров прямой трансляции составило более 118 миллионов, что на 15% больше, чем годом ранее. Это рекорд для церемонии.

На YouTube количество одновременных зрителей превысило 900 тыс., что на 53% больше, чем в 2022 году. Еще на YouTube на 53% выросло число одновременных трансляций церемонии — оно составило составило более 1,7 млн.

Фото: The Game Awards

Кили также сообщил, что пиковая одновременная аудитория Twitch достигла 1,94 млн, а общее время просмотра в прямом эфире выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Наконец, стало известно, что в общей сложности более 17 тыс. каналов транслировали TGA 2023.