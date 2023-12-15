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Сравнение трилогии ремастеров GTA: The Definitive Edition на ПК и смартфонах

Сравнение трилогии ремастеров GTA: The Definitive Edition на ПК и смартфонах
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Вчера сборник ремастеров GTA наконец-то добрался до iOS и Android. В Сети уже можно найти ролики с тестированием мобильных версий GTA, а на канале GTA Series Videos появилось сравнение сборника на смартфонах и ПК.

В ролике можно увидеть, что местами игры на iOS и Android смотрятся в разы лучше, чем на ПК. Без графических артефактов, конечно, не обошлось, однако заметно, что Rockstar сильно постаралась над версиями для смартфонов.

Видео доступно на YouTube-канале GTA Series Videos. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Релиз трилогии GTA: The Definitive Edition состоялся в 2022 году. Геймеры приняли его очень прохладно, поскольку ожидали получить совсем другие обновлённые версии культовых игр.

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