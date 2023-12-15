Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд рассказала о реакции сверстников на сериал

В интервью изданию Starhit актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», рассказала о том, как её сверстники восприняли шоу.

По словам актрисы, многие сверстники неправильно поняли суть проекта, однако есть и те, кому сериал понравился.

На самом деле все отнеслись по-разному. Одни достаточно хорошо — они поддерживают, говорят: «Очень классный сериал». Им нравится, они понимают посыл. Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают увиденное. Я пытаюсь направить их в правильное русло.

Ещё Пересильд подчеркнула, что родители изначально были против того, чтобы она сыграла в шоу, поскольку роль — сложная и тяжёлая. В итоге Анне удалось уговорить отца и мать.

Они были против… Мама переживала, так как роль достаточно тяжёлая, а сценарий трудный, но она понимала — это крутой опыт. Папа до сих пор говорит: «Ой, тяжёлый проект». Но я их в любом случае уговорила, потому что как по-другому.