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Инсайдер показал главное меню из отменённой сетевой игры по The Last of Us

Инсайдер показал главное меню из отменённой сетевой игры по The Last of Us
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15 декабря студия Naughty Dog объявила о прекращении разработки сетевой игры по вселенной The Last of Us. В компании заявили, что проект стал слишком амбициозным, а для его долгосрочной поддержки пришлось бы пожертвовать качеством будущих одиночных игр.

В честь отмены The Last of Us Online инсайдер Dusk Golem опубликовал первый скриншот из игры. На нём изображено главное меню проекта с различными вкладками, куда в том числе вошёл пункт с боевым пропуском и отдельным магазином. Кроме того, в коротком описании режима есть аббревиатура BR, что может намекать на королевскую битву.

Фото: Naughty Dog/Dusk Golem

Сама Naughty Dog толком не рассказывала и не показывала сетевую The Last of Us. Из официальных промоматериалов авторы демонстрировали единственный арт с двумя персонажами.

Единственный промоарт сетевой The Last of Us

Единственный промоарт сетевой The Last of Us

Фото: Naughty Dog

Подробнее об отмене игры
Naughty Dog отменила разработку сетевой The Last of Us
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