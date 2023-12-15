Тимоти Шаламе и Остин Батлер сыграли матч в Call of Duty за своих героев из «Дюны»

13 декабря в Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone стартовал полноценный кроссплей с «Дюной» Дени Вильнёва. В проекты добавили скины Пола Атрейдеса и Фейд-Рауты Харконнена из грядущего блокбастера.

Activision решила пригласить актёров Тимоти Шаламе и Остина Батлера сыграть матч в Modern Warfare 3, в котором схлестнулись их персонажи. Матч проходил на ножах на культовой карте Rust — победу в итоге одержал Пол Атрейдес.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Премьера «Дюны 2» Дени Вильнёва состоится уже 1 марта. Сюжет фильма будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.