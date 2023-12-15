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На YouTube стало меньше рекламы на телевизорах

На YouTube стало меньше рекламы на телевизорах
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Издание The Verge сообщило, что в версии YouTube для телевизоров стало меньше рекламы. Журналисты связывают это с тем, что компания тестирует свежую модель интеграции промороликов. На данный момент новая политика вступила в силу только на территории США.

Отмечается, что сокращение количества рекламных вставок компания компенсирует увеличением их продолжительности. Также промо теперь показывается на телевизорах во время переключения коротких видео в YouTube Shorts.

Рекламу можно пропустить только с помощью пульта и по истечении таймера. Напомним, ранее на YouTube появились 30-секундные проморолики, которые невозможно промотать. Также в последнее время руководство видеохостинга начало серьёзную борьбу с блокировщиками рекламы.

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