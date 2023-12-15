В Honkai Star Rail бесплатно раздадут нового пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио

Разработчики Honkai: Star Rail сообщили, что все игроки смогут бесплатно получить нового играбельного персонажа Доктора Рацио.

Это станет подарком в честь победы игры на The Game Awards в номинации «Лучшая мобильная игра», а также в премиях от Google Play и AppStore. Радостную новость рассказал сам персонаж во время стрима, посвящённого релизу обновления 1.6.

Простите, что вмешиваюсь, но вы говорите с Веритасом Рацио. Я не мог не заметить, что в вашем сегодняшнем стриме неоднократно упоминались Прыжки, непосредственно связанные со мной. Позволю себе сообщить… Такие Прыжки совершенно никуда не годятся. Вам кол!

Персонаж считает, что игрокам не стоит тратить донатную валюту ради знакомства с ним.

Распространение и передача знания, а также истины — вот что имеет первоочередное значение. Я как преподаватель требую, чтобы все Первопроходцы имели доступ к качественному образованию!

Фото: HoYoverse

Доктор Рацио — новый герой с редкостью пять звёзд. В игре персонаж следует пути охоты (большой урон по одиночным целям) и наносит мнимый урон.

Получить Доктора Рацио в Honkai: Star Rail можно будет со второй половины патча 1.6 (17 января) до выхода патча 2.1 (примерно до конца марта 2024 года) после прохождения миссии «Момент вселенского спокойствия».

При этом баннер персонажа в 1.6 всё ещё будет доступен для получения эйдолонов с дополнительными бонусами.