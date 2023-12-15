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На Twitch снова запретили нарисованный эротический контент

13 декабря стриминговая платформа Twitch обновила правила в отношении эротического контента. Руководители площадки разрешили стриптиз, боди-арт в обнажённом виде, демонстрацию секс-игрушек, облизывание микрофона и продолжительные поцелуи.

Спустя двое суток администрация Twitch решила откатить часть введённых правил. Судя по опубликованному пресс-релизу, теперь на сайте вновь запрещено показывать нарисованные, анимированные или скульптурные грудь, ягодицы или гениталии.

Правда, стоит отметить, что в своём сообщении представители Twitch использовали расплывчатые формулировки. Поэтому точный перечень запрещённых действий пользователи узнают после обнародования конкретных критериев.

В Twitch заявили, что пошли на такой шаг из-за неоднозначной реакции сообщества.