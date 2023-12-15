Baldur's Gate 3 не выйдет в подписке Game Pass — глава Larian

Недавно руководитель разработки Baldur's Gate 3 Свен Винке пообщался с журналистами издания IGN. В ходе разговора глава студии Larian сообщил, что их масштабная ролевая игра не появится в подписке Game Pass.

По словам Винке, команда создала огромный тайтл без микротранзакций. Поэтому он считает справедливым просить за игру полную цену.

Мы создали большую игру, за которую, как я думаю, нужно заплатить полную цену — мне кажется, что это нормально. У нас нет микротранзакций, поэтому геймеры получают то, за что заплатили. Baldur's Gate 3 — это огромная и разнообразная на контент игра, поэтому я считаю, что она должна распространяться именно так.

Baldur's Gate 3 вышла летом этого года сначала на ПК, а потом добралась до PS5. Релиз на Xbox Series состоялся 8 декабря. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки от критиков и геймеров.