Первый турнир по Escape from Tarkov: Arena пройдёт c 15 по 17 декабря

15 декабря прошёл первый этап киберспортивного дебюта Escape from Tarkov: Arena — турнир получил название Head Eyes Showdown и будет проходить вплоть до 17-го числа. Организатором события выступил DreamHack.

В соревновании примут участие пять команд: ITB SHUFFLE, Virtus.pro, HEPTA, ACEND CLUB и GamerLegion. Коллективы поборются за призовой фонд в размере € 100 тыс. (~ 9,7 млн рублей). Турнир проходит в Ганновере, Германия.

Наблюдать за ходом проведения Escape from Tarkov: Arena — Head Eyes Showdown зрители смогут на Twitch-канале BSG. Он находится по ссылке.

Escape from Tarkov: Arena представляет собой классический сессионный шутер в духе Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov.