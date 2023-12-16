Сценарист «Слова пацана» рассказал о вырезанных сценах в сериале

Недавно сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарёв принял участие в эфире «Радио. Sputnik». Во время общения с ведущим автор шоу рассказал о вырезанных сценах.

По словам Золотарёва, в сценарии были целые блоки с тем, как пацаны себя ведут во время сборов и что они на них обсуждают. В итоге режиссёр Жора Крыжовников их убрал, потому что данные сегменты сбивали темп повествования.

Мне кажется, это сбивает всё-таки. Кино — оно хорошо, когда это цельное произведение. Потому меня очень расстраивает этот слив восьмой серии… Начинается это сравнение: а могло быть так, а могло быть вот так.

Сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября на платформах Start и Wink. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Уже через несколько дней шоу собрало более миллиона просмотров.