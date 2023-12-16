Анонсирован монитор для геймеров AOC U27G10 с 4K-экраном и частотой 160 Гц

Компания AOC анонсировала в Китае новый геймерский монитор. Модель под названием U27G10 производитель оснастил 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 160 Гц.

Ко всему прочему, монитор имеет минимальное время отклика в 1 мс, а его максимальная яркость составила 400 нит. Охват цветового пространства sRGB составляет 100 %, а DCI-P3 — 95 %. Также AOC U27G10 имеет подставку с четырёхпозиционной регулировкой.

Монитор оснащён двумя разъёмами: HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Устройство получило строгий дизайн, сочетающий серый и красный цвета без RGB-подсветки.

Стоимость AOC U27G10 составила $ 350 (~ 31,6 тыс. рублей). Дату выхода монитора в других странах производитель пока не раскрывает.