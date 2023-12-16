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Илон Маск высказался о возможности существования инопланетян

Илон Маск заявил, что доказательств существования инопланетян нет
Илон Маск
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Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (прежнее название Twitter) миллиардер Илон Маск высказался о возможности существования в галактике других существ с сознанием.

«Физик Энрико Ферми изучал многие глубокие вопросы, среди которых был и вопрос существования инопланетян. Одним из объяснений будет, что сознание — очень редкая вещь. Я не видел доказательств существования инопланетян. Вероятно, в нашей части галактики люди и есть единственные существа с сознанием. Сознание — маленькая свеча во тьме, и мы должны сделать всё, чтобы эта свеча не погасла», – высказался Маск на политическом фестивале в Италии, организованном партией премьер-министра Италии Джорджей Мелони.

Ранее Маск неоднократно высказывал сомнения, что внеземные цивилизации могут существовать. Он считает, что это человечество должно стать межпланетным видом.

А пока Маск создаёт гуманоидов:
Tesla представила новую версию гуманоидного робота Optimus
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